Prefeitura do Caparaó decide cancelar festividades de Carnaval

A Prefeitura de Iúna decidiu cancelar as festividades de Carnaval neste ano. Essa é a terceira vez o Executivo cancela a festa na cidade. O dinheiro destinado para a folia será investido na conclusão da reforma de uma escola municipal.

A decisão foi tomada após uma reunião da equipe da Secretaria de Turismo e Cultura com a equipe da Prefeitura. A gestão optou por fazer outros tipos de eventos em outros momentos, e investir agora na conclusão da reforma da EMEF Deolinda Amorim de Oliveira, do bairro Quilombo: “é uma obra muito importante e tão aguardada pelos iunenses”, diz a nota.

O secretário de Turismo e Cultura, Rogério Cézar se desculpou com os foliões, mas garante que a decisão não afetará outras festas na cidade.

“Pedimos desculpas aos foliões, mas essa decisão visa o bem-estar dos cidadãos e à necessidade da comunidade. As outras programações para este ano vão acontecer conforme o cronograma da Secretaria, como o Iúna MotoFest, apoio ao Festival Arena Coffee, Festa do Café, Festa do Carro de Boi, Feira Arte e Sabor e várias outras. Agradecemos a compreensão e desejamos a todos um ótimo Carnaval com muita diversão”, completa.