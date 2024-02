Venda Nova: prefeitura publica edital de cadastramentos em creches

A Prefeitura de Venda Nova publicou no último dia 6 de fevereiro o edital de cadastramento nas creches municipais para o ano letivo de 2024. O responsável deve dirigir-se à creche municipal de seu interesse, para realizar o cadastro para matrícula da criança. O cadastro vai do dia 21 ao dia 23 de fevereiro.

As vagas a que se refere este edital são específicas para as crianças com idade entre seis meses (completos ou a completar até o dia 15 de março de 2024) a dois anos, 11 meses e 29 dias, considerando a data corte 31 de março de 2024.

Para o cadastramento, é pré-requisito no edital, que a família seja moradora do município de Venda Nova do Imigrante. Leia o edital completo em vendanova.es.gov.br

