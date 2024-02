Premiação nacional destaca alunas de escolas estaduais no ES

Em sua décima edição, o Solve for Tomorrow Brasil, programa de cidadania corporativa da Samsung com coordenação geral do Cenpec, registrou um aumento de 98% no número de alunas inscritas em comparação à edição anterior, realizada em 2022. Contudo, o dado foi divulgado pela Samsung para celebrar o Mês Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, reforçando a importância do público feminino em iniciativas relacionadas às mais diversas áreas da Ciência e da Inovação, tornando-as cada vez mais igualitárias.

Ainda sobre os números da décima edição do Solve For Tomorrow Brasil, as mulheres representaram uma taxa de 45% no que diz respeito a professores orientadores e parceiros inscritos no programa, enquanto as meninas representaram uma taxa de 37% no grupo de alunos participantes. Muitas delas, inclusive, chegaram às etapas de destaque do programa. Entre as vencedoras estão as professoras Heloina Lopes Capistrano, Ivonete Carvalho de Oliveira, Marcela Ferreira Paes, Márcia Bay, Minelly Azevedo da Silva e Rafaela Ferreira Emerick Valentim.

“O Solve for Tomorrow é uma iniciativa global da Samsung, que incentiva alunos e professores de escolas públicas a criarem soluções inovadoras para demandas da sociedade, utilizando a abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Essas são áreas comumente ocupadas pelo público masculino, então é muito satisfatório observar como estamos alcançando cada vez mais alunas e educadoras com o programa”, afirma Anna Karina Pinto, diretora de Marketing Corporativo da Samsung Brasil. “O Solve For Tomorrow acredita na capacidade dessas estudantes em contribuir com a ciência e a pesquisa, e queremos continuar estimulando-as para que desenvolvam suas carreiras e elevem suas habilidades acadêmicas”.

Confira os projetos vencedores da 10ª edição orientados por professoras e educadoras:

NanoFotoCream: antioxidante, fotoprotetor com ação repelente.

Professor(a) orientador(a): Minelly Azevedo da Silva

Professor(a) parceiro(a): Márcia Bay

Instituição de ensino: Instituto Federal de Rondônia – CAMPUS PORTO VELHO CALAMA

Porto Velho, RO

Biofábrica sustentável: produção de bioinsumos agrícolas

Professor(a) orientador(a): Marcela Ferreira Paes

Professor(a) parceiro(a): Rafaela Ferreira Emerick Valentim

Instituição de ensino: Instituto Federal do Espírito Santo – CAMPUS VILA VELHA

Cidade: Vila Velha, ES

PectiVitalis: Revestimento Sustentável Anti-Desperdício para Frutos

Professor(a) orientador(a): Heloina Lopes Capistrano

Professor(a) parceiro(a): Eduardo Henrique da Silva

Instituição de ensino: Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Marconi Coelho Reis

Cascavel, CE

Sobre o Solve for Tomorrow

O Solve for Tomorrow está no Brasil desde 2014. Assim, na edição de 2023, teve uma programação diversa composta por webinars, workshops e mentorias. Todavia, para ajudar os participantes a alcançarem seus objetivos aplicando possíveis melhorias a seus projetos. No total, a iniciativa já envolveu 173 mil estudantes, mais de 36 mil professores, e mais de 6.600 mil escolas públicas. E, em 2023, registrou um aumento de 50,92% no número de alunos inscritos, em comparação ao ano anterior. Clique aqui para conhecer os finalistas da edição.

Sobretudo, a edição brasileira do Solve for Tomorrow conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), ONG Todos pela Educação e da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a coordenação geral do Cenpec.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras. Aliás, a empresa está redefinindo o mundo de televisores, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, eletrodomésticos, sistemas de rede, memória, sistema LSI e soluções de semicondutores e LED e oferece uma experiência conectada perfeita por meio do seu ecossistema SmartThings e da colaboração aberta com parceiros. Para acompanhar as últimas notícias, visite a Samsung Newsroom em https://news.samsung.com/br/.