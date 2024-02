Presidente Kennedy: 1º Encontro de Buggy acontece neste domingo (4)

Neste domingo (4), Presidente Kennedy recebe mais um grande evento, o 1º Encontro de Buggy, com início às 9h, o evento será nas areias da Praia das Neves.

Espaçosa e bela, a Praia das Neves é o local ideal para a primeira edição do Encontro de Buggy. O 1º encontro terá entrada totalmente gratuita.

A publicação, feita pelo Instagram da Prefeitura de Presidente Kennedy, e com o bordão “acelera aí!”, promete reunir adrenalina, muita diversão, e convida a todos para este 1º encontro.

Leia também: Final da Copa de Beach Soccer é nesta sexta-feira (2) em Anchieta

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.