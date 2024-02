PRF alerta para restrições de tráfego em rodovias do ES no Carnaval

Para melhorar a segurança nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples, neste sábado (10), das 6h às 12h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não poderão transitar veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2, 6 m de largura; 4,4 m de altura; 19,8 m de comprimento; 58, 5 toneladas de PBTC.

Também fica proibida a circulação desses veículos na terça (13) e quarta-feira (14), das 16h às 22h.

