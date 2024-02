PRF apreende joias e mais de meio quilo de ouro ilegal em Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu joias e mais de meio quilo de ouro ilegal na manhã desta quarta-feira, dia 21, no km 270 da BR-101, no município de Serra.

No decorrer da ronda realizada pelos agentes, foi abordado um veículo VW Golf. Durante a averiguação no interior do carro, foi encontrado no console do mesmo uma sacola com três barras de ouro, totalizando aproximadamente 521 gramas, avaliada na cotação atual em R$ 160 mil. Na traseira do automóvel, uma mochila continha um envelope com algumas joias em seu interior.

O condutor informou que possui uma joalheria e que faz a compra de joias para derretê-las e fabricar outras, mas não possuía documentação para comprovar a procedência do ouro.

O indivíduo foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em São Torquato, em Vila Velha/ES, para os procedimentos legais cabíveis.