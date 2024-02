Primeira cirurgia robótica do Sul do Estado acontece em Cachoeiro

Nos últimos dias 10 e 11 de fevereiro foram realizadas no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, as primeiras cirurgias robóticas fora da capital do estado, Vitória. Foram duas cirurgias oncológicas, efetuadas pelos cirurgiões Dr. Tiago Cypriano Dutra e Dr. Paulo Casotti Penedo, com assistência do Dr. Gustavo Becker, renomado cirurgião do sul do país, com larga experiência em robótica. A equipe de anestesiologia, enfermagem e multidisciplinar e todo o pessoal de apoio são do próprio hospital.

As pacientes em tratamento oncológico no ambulatório do hospital, tiveram excelente recuperação pós-cirurgia e já se encontram em alta hospitalar. Com o Robô Versius, o mais moderno em cirurgia robótica, o HECI passa a oferecer o melhor recurso de tecnologia cirúrgica, com a realização de procedimentos com maior segurança, precisão e com tempo de recuperação mais rápida.

Cirurgias Robóticas

As cirurgias robóticas representam procedimentos minimamente invasivos, nos quais braços robóticos executam pequenas incisões nos pacientes. Com precisão excepcional, esses robôs operam utilizando instrumentos equipados com câmeras. A condução do robô é realizada por médicos cirurgiões, que controlam o procedimento por meio de uma estação de comando conhecida como console cirúrgico.

Embora o robô contribua expressivamente para o procedimento, o trabalho continua sendo humanizado com a equipe médica e da enfermagem.

Segundo o superintendente do Heci, Wagner Medeiros Junior, o Hospital Evangélico tem cumprido papel histórico quanto à tecnologia. “Tal equipamento chegou recentemente ao mercado brasileiro, mas já vem sendo utilizado nos mais importantes hospitais de 30 países, inclusive no Brasil. Trata-se, portanto, de uma tecnologia de ponta, sendo o HECI o primeiro hospital fora da capital capixaba a ofertar à população cirurgia robótica”, afirma.

Com essas iniciativas e investimentos, o HECI demonstra seu compromisso histórico com a inovação tecnológica e a excelência em saúde, proporcionando à população local serviços de alta qualidade comparáveis aos das capitais e grandes cidades do Brasil.

“A instituição estará na vanguarda da medicina no país, oferecendo tratamentos menos invasivos e melhores resultados de recuperação para os pacientes”, completa Wagner Medeiros.

Segundo Marcio Coelho, Head of Operations da CMR Surgical na América Latina da CMR, o “Versius representa uma revolução tecnológica no mercado de cirurgia roboticamente assistida”, devidos às vantagens que oferece, haja vista que o aparelho é “compacto, modular e móvel, podendo ser transportado para diferentes salas dentro do Centro Cirúrgico, adaptando-se à necessidade do paciente, do médico e do hospital”.