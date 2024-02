Processo seletivo: Iúna abre oportunidades para diversas áreas

A Prefeitura de Iúna está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2024, de provas objetivas e de títulos, para contratação de profissionais, em regime de designação temporária, para atender as demandas provisórias e programas temporários da Prefeitura Municipal de Iúna para o ano de 2024.

As vagas são para Orientador Social, Professor A-DT Libras, Professor A-DT Braile, Professor B-DT Geografia, Professor B-DT Português, Psicólogo, Assistente Social e Agente de Suporte Operacional.

Leia Também: Prefeitura de Irupi abre concurso público em diversas áreas

As inscrições podem ser feitas de 23 a 28 de fevereiro de 2024 através do link: https://iuna.es.gov.br/processo-seletivo/processo-seletivo-n-01-2024.html, sendo que o candidato só pode se inscrever em apenas uma vaga.

Deve, ainda, indicar a localização que pretende atuar:

1 – Sede, Distrito de Nossa Senhora das Graças e Distrito de Santíssima Trindade;

2 – Distrito de Pequiá, Distrito de São João do Príncipe e Vila de Laranja da Terra e Santa Clara do Caparaó.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve ler o Edital 01/2024, seus anexos, eventuais retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

As provas serão realizadas no dia 10 de março, das 9h às 11h, na EEEFM Santíssima Trindade, Rua Terpinha Lacerda, s/nº., bairro Guanabara.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.