Prefeitura de Irupi abre concurso público em diversas áreas

A Prefeitura de Irupi anunciou a abertura de Concurso Público para o ano de 2024. As ofertas são para diversas áreas de atuação. Segundo a prefeitura, o processo seletivo visa fortalecer e enriquecer o quadro de servidores municipais, promovendo o desenvolvimento e a excelência nos serviços prestados à população.

As inscrições estarão abertas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico (http://idesg.org.br), no período de 27 de fevereiro a 14 de março de 2024. É fundamental que os interessados realizem suas inscrições dentro do prazo para garantir a participação no processo seletivo. A prova objetiva, etapa essencial do concurso, será aplicada no dia 14 de abril de 2024.

Para informações detalhadas sobre requisitos, conteúdo programático, e demais aspectos do Concurso Público 2024, o interessado deverá consultar o edital completo disponível no seguinte link: (http://ps.idesg.org.br/processos_de_selecao).

Além disso, o site da Prefeitura de Irupi (http://irupi.es.gov.br/processo-seletivo) também disponibiliza informações relevantes para os candidatos.

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas de efetivo para diversos cargos, contribuindo para a diversidade e especialização dos serviços prestados.

Confira alguns dos cargos disponíveis:

1. Coveiro

2. Atendente

3. Técnico em Vigilância Sanitária

4. Técnico em Vigilância Epidemiológica

5. Nutricionista

6. Médico Veterinário

7. Fonoaudiólogo

8. Engenheiro Ambiental

9. Auditor de Controle Interno

10. Analista Tributário