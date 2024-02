Projeto Congo Vivo abre inscrições gratuitas para oficinas no ES

O projeto Congo Vivo está com inscrições abertas para oficinas de casaca, tambor, jongo, dança, estandarte e artesanato. As atividades têm início neste sábado (02) e seguem até o dia 25 de maio, realizadas sempre aos sábados, das 14h30 às 17h30, na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Dr. Tuffy Nader, na Barra do Jucu, em Vila Velha. As oficinas são gratuitas, e a idade mínima para participar é 14 anos.

Aliás, são três oficinas, com 30 vagas cada uma: Oficina de Tambor e Casaca; Oficina de Artesanato e Estandarte; Oficina de Jongo e Dança de Congo. Para participar, os interessados devem fazer inscrição pelo formulário on-line disponível neste link.

O projeto visa fortalecer e enriquecer os festejos da fincada e retirada do mastro na comunidade da Barra do Jucu, assim como criar outras ações que fomentem a vivência do congo e o sentimento de pertencimento e identidade com a cultura local, além de incentivar a economia criativa e criar redes de trocas de experiências e saberes.

Contudo, a iniciativa conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Patrimônio Vivo Capixaba, da Secretaria da Cultura (Secult). Que contemplou propostas de festas e celebrações da cultura popular e tradicional.

Serviço:

Projeto Congo Vivo

Oficinas de casaca, tambor, jongo, dança, estandarte e artesanato

Quando: de 02/03 a 25/05 (sempre aos sábados)

Horário: das 14h30 às 17h30

Inscrições abertas no formulário on-line disponível neste link

Mais informações pelo telefone (27) 99971-0974