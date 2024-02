Projeto desenvolvido em Jerônimo Monteiro fortalece cuidado do pé diabético

Com o Projeto de Manejo do Pé Diabético, criado pela Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM), localizada no município de Jerônimo Monteiro, a unidade se consolidou em referência no atendimento aos pacientes com pé diabético na região Sul de Saúde. Desde 2021, o projeto, que visa a atender às necessidades dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba que sofrem de problemas vasculares, especialmente pé diabético, já realizou 778 atendimentos em pacientes hospitalizados.

O serviço é ofertado aos pacientes diabéticos captados via Projeto de Gestão do Acesso à Saúde (PGAS), do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS); e também via Central de Regulação de Vagas, por meio dos hospitais da rede pública estadual. O atendimento é garantido ainda aos demais usuários do SUS que tenham comprometimentos vasculares que necessitam de intervenções cirúrgicas e/ou de acompanhamento vascular.

Leia também: CAF: recuperação do Parque da Ilha da Luz deve ter prioridade no recurso

E um dos pontos importantes do projeto é o atendimento, realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros, técnicos em enfermagem, médico, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e nutricionista. Com a atuação da equipe, objetiva-se proporcionar tanto o tratamento ambulatorial quanto o hospitalar, com a garantia de alta segura após uma eventual hospitalização.

A diretora-geral da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, Márcia Cravo, explicou que, atualmente, a população-alvo é composta por pacientes com comprometimentos já instalados para atendimentos de internação, cirúrgicos e de procedimentos, como revascularizações. “Porém, espera-se que, em breve, também ocorra a captação de usuários com necessidades primárias de atendimentos, possibilitando equilibrar a rede de atendimento vascular”, salientou.

“É fundamental lembrar que a Atenção Primária e a integração dos serviços de saúde desempenham um papel crucial na promoção da saúde da população, além da captação destes usuários, como também para a garantia de alta segura, após uma possível hospitalização”, completou.

Além disso, a coordenadora do Projeto de Manejo do Pé Diabético, a enfermeira Renata Pires, destacou a importância das ações realizadas por toda a equipe. “A ideia do projeto surgiu da necessidade de garantir o acesso destes usuários a um serviço que oferte uma assistência qualificada, multiprofissional e que proponha a contribuição da equidade no atendimento do paciente diabético com necessidades de abordagem”, pontuou.

Moradores do Sul elogiam projeto

Daniela Duarte, moradora de Anchieta, precisou ficar internada 60 dias para tratamento. Ela destacou o sentimento de gratidão pela equipe do Projeto de Manejo do Pé Diabético. “Enxerguei nesse tratamento muito amor, carinho, dedicação e entrega de todos os profissionais. Recebi alta após quase 60 dias de internação, com o coração cheio de gratidão e satisfação”, disse a paciente.

Para ela, o desejo é que o Projeto cresça cada vez mais. “Para que, assim como eu, outros pacientes possam ter a oportunidade e prazer de serem cuidados pela equipe dessa iniciativa”, acrescentou.

O morador de Iúna Sebastião Luís de Souza compartilhou dos mesmos sentimentos. Para ele, o agradecimento vai para toda a equipe, pelo cuidado e a atenção que tiveram com ele. “Em dezembro do ano passado, recebi transferência do hospital de minha cidade para Jerônimo Monteiro, com o coração apreensivo. Mas, quando cheguei e fui internado, fiquei surpreendido e encantado. O médico me deu muita atenção e os enfermeiros foram muito amorosos e carinhosos comigo. Agradeço a todos do hospital”, contou.