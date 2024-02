Projeto Esporte com Saúde: aulas gratuitas de ginástica em Castelo

A Prefeitura de Castelo anuncia a volta do projeto Esporte e Saúde, e com o slogan “Mais esporte, mais saúde, mais vida” convida toda população para as aulas de ginástica.

As aulas de ginástica funcional são totalmente gratuitas, e serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 17h30 às 20h, no Parque Beira Rio, Castelo.

A publicação, feita no Instagram oficial da Prefeitura de Castelo, ressalta que para participar das aulas “não é preciso fazer inscrição, apenas comparecer no local”.

Quais são as atividades?

Entre as atividades das aulas de ginástica funcional, estão: circuito funcional, alongamento, cálculo de IMC, anamnese e aferição de pressão arterial.

