QualificarES Empreendedor: edital aberto para curso de aperfeiçoamento

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), torna público o edital para ingresso de alunos em curso presencial de aperfeiçoamento do QualificarES Empreendedor, contudo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

“Este curso em parceria com o SENAC é mais um passo em direção ao desenvolvimento social e econômico de nossa comunidade. Acreditamos no potencial transformador da educação para impulsionar o empreendedorismo e construir um futuro promissor para todos os cidadãos”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Sobretudo, o período de inscrição para o curso de aperfeiçoamento teve início nesta terça-feira (21) e segue até o próximo dia 28 de fevereiro, e para participar, o candidato deverá acessar o site https://qualificar.es.gov.br/ e preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line. Aliás, apenas pode haver um cadastro por CPF. Todavia, para participar, você precisa ter idade mínima de 16 anos e ter concluído o curso do QualificarES Educação Profissional ou dos Centros Técnicos.

Serviço:

Inscrição: 21/02/2024 a 28/02/2024;

Divulgação do Resultado Final: 29/02/2024;

Inscrições: https://qualificar.es.gov.br/;

