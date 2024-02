Quase! Aposta de Cachoeiro bate na trave e fatura a quina da Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.686 a Mega-Sena sorteadas na última quinta-feira (8), e o prêmio acumulou em R$ 44 milhões para o próximo sorteio. No entanto, uma aposta de Cachoeiro de Itapemirim bateu na trave e acertou cinco números. Essa foi a única aposta do Espírito Santo que acertou a quina.

A aposta foi feita na Loteria do Guandu e o sortudo ou a sortuda faturou a quantia de R$ 52.029,49. Nada mal para passar o Carnaval, hein!

Os números sorteados foram: 06 – 12 – 20 – 41 – 43 – 59.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, ao todo 56 apostas acertaram a quina e cada uma delas receberá prêmio de R$ 52.029,49. Da mesma forma, 3.301 apostadores que acertaram a quadra receberão R$ 1.260,93, cada um.

A Caixa estima em R$ 44 milhões o prêmio para o próximo concurso da Mega-Sena, que será sorteado na próxima sábado (10). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.