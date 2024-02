Bombom Serenata de Amor voltará à receita original

Uma excelente notícia para quem sente falta do sabor inconfundível do tradicional bombom Serenata de Amor. A Chocolates Garoto anunciou o relançamento da fórmula e sabor original. As informações são da Tribuna Online.

Os consumidores nostálgicos e os amantes de chocolate poderão vivenciar novamente a mesma experiência que encantou seus paladares há 21 anos, já que o bombom mais famoso do Espírito Santo estará de volta às prateleiras com a receita original. Essa decisão foi tomada após uma extensa pesquisa de degustação, que revelou uma preferência significativa pela versão clássica.

Indústria capixaba líder no mercado de chocolates, a Garoto foi adquirida pela Nestlé, em 2002. Entre as mudanças implementadas na fábrica, a mais marcante foi a mudança no Serenata de Amor, que deixou de ser bombom e se tornou wafer.

Agora, após realizar um teste às cegas com consumidores capixabas, a Garoto decidiu lançar uma nova receita, inspirada no mesmo bombom de décadas atrás. A pesquisa, realizada pelo instituto IPSOS, foi inspirada na fórmula original do bombom, e a aceitação, de acordo com a Nestlé, foi imediata.

A previsão é que o novo Serenata, com recheio de castanha de caju, chegue ao mercado a partir de maio.

O relançamento ocorre em um momento oportuno, próximo ao marco de 95 anos da empresa, estabelecendo um diálogo com sua história enquanto busca maior competitividade no setor.

Garoto: Tradição brasileira em chocolates há mais de 80 anos

A Chocolates Garoto, localizada em Vila Velha (ES), é uma das 10 maiores fábricas de chocolates do mundo. A empresa conta hoje com um portfólio de aproximadamente 70 produtos. Dentre os produtos que fabrica estão caixas de bombons, Tabletes, Ovos de Páscoa, e chocolate para uso culinário como coberturas e pó solúvel, que podem ser encontrados em mais de 50 países. Seus maiores sucessos são a Caixa Amarela e os Tabletes Familiares com a marca Garoto; os chocolates Baton e Talento e o bombom Serenata de Amor. Também oferece versões em sorvetes e picolés de algumas das suas principais marcas.