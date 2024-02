Queda nas exportações faz preço da carne de frango baixar em janeiro

Levantamento do Cepea mostra que os preços da carne de frango caíram em janeiro. A pressão, segundo pesquisadores deste centro, veio do aumento da disponibilidade interna decorrente da queda nas exportações e da demanda doméstica enfraquecida (despesas extras da população e recesso escolar).

