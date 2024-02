Rio Branco-VN empata em casa e segue na zona de rebaixamento

Rio Branco de Venda Nova do Imigrante recebeu a equipe do Jaguaré nesta terça-feira (6), no estádio Olímpio Perim, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Capixaba.

Rio Branco e Jaguaré fizeram um jogo “morno”, pouco movimentado e com poucas chances dos dois lados. O polenteiro dominou o primeiro tempo, contudo a melhor chance foi do Jaguaré. Já o segundo tempo foi ainda mais “devagar”, muito por conta do gramado que sofreu com as fortes chuvas dos últimos dias.

Com o empate em 0 a 0, o time de Venda Nova passa o Estrela do Norte na tabela de classificação, e agora ocupa a 9ª colocação do Capixabão. Porém, ainda sim, a equipe continua na zona de rebaixamento.

Sobretudo, Jaguaré, que vem de uma derrota de 5 a 0 para o Serra, conquistou um ponto fora de casa, chegando a sete pontos. Mas, permanece na 7ª colocação do Campeonato Capixaba.

Próximos jogos de Rio Branco e Jaguaré

Agora, o Rio Branco-VN enfrenta o Real Noroeste, sábado, às 15h, no Olímpio Perim, em jogo válido pela 2ª rodada do Capixabão, adiado por conta das fortes chuvas no dia do jogo.

Jaguaré recebe o Estrela do Norte, no Estádio São Clemente, adversário direto do time de Venda Nova na disputa para deixar a zona de rebaixamento da competição.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes