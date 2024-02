Romário Vieira confirma pré-candidatura à reeleição em Iúna

O atual prefeito do município de Iúna, Romário Batista Vieira (Podemos), confirmou que é pré-candidato à reeleição em Iúna. A confirmação ocorreu na tarde dessa segunda-feira (26), por meio do seu chefe de Gabinete, Breno de Oliveira.

“Recebi o município de Iúna com muita vontade de construir um legado, com vontade de transformar a vida das pessoas. Embora o município tenha avançado muito em pouco mais de 3 anos, ainda há muito a se fazer e temos isso tudo muito bem-planejado. Por isso, coloquei o meu nome à disposição e sou pré-candidato a prefeito. Temos um sonho para Iúna e vou trabalhar para conseguir deixar uma cidade melhor para todos”, disse Romário por meio de nota.

Leia Também: Brejetuba: Progressistas lançam Romério Badaró como pré-candidato

Segundo informado, MDB, União Brasil (UB), Republicanos, PSD, PSDB e Podemos já declararam apoio a pré-candidatura à reeleição de Romário.

Além de Romário, outros três nomes já se declararam como pré-candidatos à prefeitura. O empresário Ronaldo Rafar (PL), oposição declarada ao atual governo, afirma que Romário começou muitas coisas e não terminou nada.

“As estradas estão todas acabadas. As principais obras todas sem terminar, inclusive a escola Deolinda. Pegou os quatro anos de mandato e não consegui fazer. A situação de Romário não é boa”, disse o Ronaldo

Questionado por qual motivo colocou o nome para disputa eleitoral, mencionou que deseja uma renovação geral da política.

“Não sou Político, entrei agora e nunca fui candidato a nada e não preciso da política graças a Deus. Sou empresário aqui na cidade e não dependo. Mas o intuito é de renovação mesmo. De colocar uma política de direita para governar nosso município”, ressaltou Rafar.

Outro nome que confirmou a pré-candidatura na corrida eleitoral de Iúna, é João Elias Colombo Horsth (PP). Com uma vida pública ativa, menciona que já teve cinco mandados de vereador, foi presidente da Câmara e secretário de Agricultura, tendo uma história no município de Iúna.

“Já tive cinco mandados de vereador, fui presidente da Câmara e secretário de Agricultura. Eu tenho uma história de Política. Eu tenho um amor muito grande por Iúna. Todos os meus mandatos eu procurei ajudar os prefeitos. Eu me vejo em condições de ajudar Iúna”, afirmou Elias.

Já o Republicanos está apostando no nome de José Salotto como pré-candidato. Segundo o mesmo, Iúna precisa de ideias novas para avançar mais.

“Entendo que cada prefeito deu sua contribuição para o município, como o prefeito atual deu a dele. Para o próximo mandato precisamos de ideias novas para avançar mais”, menciona o empresário.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.