RuralturES 2024 será realizada em nova data e local; confira

A Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2024) será realizada em nova data e local em Venda Nova do Imigrante (ES), nas Montanhas Capixabas. A 4ª edição do evento ocorrerá de 05 a 08 de setembro, na Fazenda Pindobas, zona rural do município reconhecido por lei como a “Capital Nacional do Agroturismo”. A cerca de 8 km do centro da cidade, o novo local promete experiências ainda mais autênticas em turismo rural.

Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, em correalização com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante realizam o evento, com apoio da Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures). O objetivo central da RuralturES é divulgar os produtos locais, enfatizando o turismo de experiência como elemento central.

“O Sebrae/ES continuará reforçando sua estratégia de atuar no turismo de experiência para aumentar a competitividade dos pequenos negócios. Em 2024, além do atendimento aos diversos setores econômicos, o Sebrae/ES definiu o turismo como setor prioritário, tendo em vista a sua multisetorialidade e incontestável relevância para o desenvolvimento econômico e social”, afirma o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Espírito Santo como estado de referência no turismo

Assim, o Sebrae/ES está empenhado em posicionar o Espírito Santo como estado de referência no turismo de experiência e destino nacional. Aliás, neste sentido, está em curso a formatação de um Distrito Turístico no Complexo Agroindustrial da Fazenda Pindobas que deverá potencializar a oferta de atrativos turísticos na região. O espaço será a sede do Polo do Turismo de Experiência do Sebrae/ES e também contará com espaço expositivo, abordando temas relacionados com a história local, em especial a imigração italiana.

“O sucesso do espaço Casa Nostra na RuralturES 2023 nos motivou a criar um espaço permanente valorizando a história da imigração italiana e sua influência no agroturismo no Espírito Santo”, completa Rigo.

Sobretudo, em setembro do ano passado, foi assinado um Protocolo de Intenções que, além do Sebrae/ES e da Prefeitura de Venda Nova Nova do Imigrante, inclui o Governo do Estado e outras entidades na criação do distrito turístico. O local fica localizado na ES-166, também conhecida como Rodovia Pedro Cola, que liga Venda Nova a Castelo.

Resultados da última edição

Na 3ª RuralturES, de 15 a 18 de junho, no Centro de Eventos de Venda Nova, a Feira superou as expectativas, atraindo um público estimado em 40 mil pessoas durante os quatro dias de programação gratuita. Um aumento significativo de quase 15% em comparação ao ano anterior de 2022. A movimentação financeira também foi expressiva, ultrapassando R$ 2,3 milhões apenas no local do evento, sem considerar os benefícios para a ocupação hoteleira e toda a cadeia produtiva do turismo no município e arredores.

Diversidade de experiências

Com mais de 30 horas de programação, a RuralturES 2023 surpreendeu os visitantes com a variedade de produtos oferecidos por mais de 140 empreendedores capixabas. Durante a feira, os visitantes puderam degustar cafés especiais, cervejas artesanais, mel, morango, flores e apreciar o talento dos artesãos locais. Aliás, as apresentações culturais, como música e danças folclóricas, proporcionaram uma imersão na rica tradição do Espírito Santo.

Além dos empreendimentos locais, a Feira teve a participação de expositores do Pará e do Rio de Janeiro, ampliando ainda mais as possibilidades de intercâmbio cultural. O evento contou ainda com o envolvimento de oito caravanas do Espírito Santo, proporcionando um verdadeiro tour pelo agroturismo regional, organizado pelo Sebrae/ES.

As expectativas para a 4ª edição da RuralturES são altas, prometendo superar as edições anteriores e consolidar ainda mais o turismo rural como uma atração imperdível na agenda capixaba. “É um projeto que a cada ano acrescentamos a ele a sustentabilidade para que seja realmente um evento que promova essa região e faça com que a gente não pare. Aliás, a Feira é a oportunidade para discutirmos a necessidade de planejamento para o futuro, dando sequência a todas as atividades que necessitam de força para recrutar quem está atuando na área, de modo que não desanimem e façam com que a região fique cada vez mais conhecida, gerando oportunidade e empregos para nossas famílias e filhos”, conclui o presidente do Conselho Curador do Convention Bureau, Leandro Carnielli.

Programe-se e venha para a RuralturES 2024! Acesse o site www.ruraltures.com.br e veja dicas de hospedagem! Confira também nosso Instagram: @ruraltures

Convention

O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma entidade com sede no município de Domingos Martins, sem fins lucrativos, criada para promover desenvolvimento sustentável no turismo da região de montanhas do Espírito Santo. Atualmente, o trade regional é representado por 380 empreendimentos em dez municípios (Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante).

Contudo, fundado em 2006, a partir de uma aliança da iniciativa privada com o poder público, o Montanhas Capixabas teve o apoio de grandes parceiros como o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Federação Brasileira de Conventions & Bureau, Governo do Estado do Espírito Santo e Sebrae-ES.

Nossa missão é desenvolver o turismo sustentável, adotando ações que promovam seu arranjo turístico em nível estadual, nacional e internacional, que gerem oportunidades de negócios para seus mantenedores e associados e fomentem o desenvolvimento de toda a região.

A atual diretoria conta com Valdeir Nunes (diretor-presidente), Ana Venturim Porto (diretora financeira), Sergio Rodrigues Dias Filho (diretor técnico) e Leandro Carnielli (presidente do Conselho Curador).