Senador Contarato visita Cachoeiro e Mimoso do Sul

O senador Fabiano Contarato (PT) estará, nesta sexta (1) e sábado (2), respectivamente, nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul.

Na oportunidade, o senador fará algumas reuniões e também participará de encontros e plenárias.

Em Cachoeiro, o parlamentar participa da Plenária do PT, que ocorrerá na Câmara Municipal, às 18h30, para o lançamento oficial da pré-candidatura de Carlos Casteglione (PT) à Prefeitura da Capital Secreta.

