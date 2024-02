Sesc ES abre vagas para seleção de estágio remunerado

Até esta segunda-feira, 05 de fevereiro, universitários das áreas de Educação Física, Pedagogia e Serviço Social podem se inscrever no processo seletivo de Bolsas de Estágio Remunerado. As vagas são prioritariamente para comerciários e dependentes de comerciários que estiverem frequentando, a partir do 3º período do curso superior.

As inscrições são on-line. Todos os currículos serão analisados e os candidatos selecionados serão convocados para entrevista. O estágio está previsto para o período de 04/03/2024 a 13/12/2024. Os interessados podem conferir o edital completo do processo seletivo no site do Sesc Espírito Santo (https://sesc-es.com.br/servicos/oportunidades/estagios/), na aba Serviços, opção Oportunidades.

A bolsa-auxílio é de R$ 800,00, para 20h semanais de trabalho (carga horária de 4h por dia), além de vale transporte por dia estagiado.

SERVIÇO – Bolsa de Estágio Remunerado – Sesc ES

Vagas: 81 vagas

Período de inscrição: 30/01/2024 a 05/02/2024

Local de inscrição: www.sesc-es.com.br, na aba Serviços, opção Oportunidades.

Valor da Bolsa: R$ 800,00 e vale transporte por dia estagiado