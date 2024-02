Sine abre inscrições para cursos de qualificação gratuitos em Vila Velha

Nesta sexta-feira (09), o Sine de Vila Velha realizará, das 9 às 13 horas, inscrições para 28 cursos presenciais de educação profissionalizante, que serão ofertados gratuitamente aos trabalhadores do município, por meio de parceria com o programa “Qualificar ES”. As inscrições serão realizadas apenas presencialmente, na sede do Sine, no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica.



São cursos de comida de boteco, massas italianas, maquiagem, porteiro, Word/Excel, informática, redes sociais, eletricista predial, assistente de logística portuária, porteiro, assistente administrativo, informática básica, bolos, tortas e massas, auxiliar de cozinha; design de sobrancelha, agente comunitário de saúde, balconista de farmácia, cuidador de idosos, auxiliar de RH e inglês básico.



A iniciativa contará com a participação de equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI). E os cursos – que buscam qualificar mão de obra para diversas áreas de atuação profissional – serão ministrados em 11 polos de formação espalhados pelas cinco regiões de Vila Velha.

Compromisso

“A busca pela promoção do desenvolvimento econômico e social de Vila Velha tem sido uma prioridade constante da atual gestão municipal. O prefeito Arnaldinho Borgo vem mantendo um compromisso contínuo com a qualificação de mão de obra e reconhece a importância desta parceria estratégica entre o Sine de Vila Velha e o Qualificar-ES, para viabilizar esta ação em nossa cidade, para criar novas oportunidades de formação profissional”, salienta o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.



Segundo Colodetti, o “Qualificar-ES” sempre desempenhou papel fundamental ao ajudar a garantir que as vagas de emprego geradas na cidade sejam preenchidas por moradores da própria cidade, qualificados em polos de formação situados próximo às suas residências.

“Esta premissa é reforçada pelos polos que funcionam em 16 comunidades de Vila Velha, o que facilita o acesso dos moradores locais a treinamentos e cursos especializados. Portanto, não é nenhuma surpresa o município liderar o ranking de geração de empregos no Espírito Santo por dois anos seguidos”, afirmou o Secretário.

Empreendedorismo, empregabilidade e inovação

Gabriela Bicalho, Diretora do Sine de Vila Velha, também enfatiza a abordagem abrangente desta parceria com o Estado, direcionada não apenas para a qualificação profissional, mas também para o estímulo ao empreendedorismo, à empregabilidade e à inovação nos setores produtivos, sobretudo nas pequenas empresas: as que mais empregam na cidade”, salientou.



Segundo ela, a formação de mão de obra visa atender às crescentes demandas do mercado de trabalho vilavelhense, preparando trabalhadores para desafios dinâmicos e competitivos.



“Oferecer oportunidades de qualificação é necessário para fomentar a geração de mais empregos e a contratação de mais trabalhadores. O fortalecimento da economia local e o crescimento das comunidades são resultados diretos desse comprometimento com o desenvolvimento sustentável”, pontuou Gabriela.

Locais dos Cursos

Os interessados em participar dos cursos podem obter mais informações acessando diretamente o site www.qualificar.es.gov.br. Confira, abaixo, os polos, cursos e turnos dos treinamentos que serão realizados em Vila Velha:



Polo Araçás

Local: Associação de Moradores do Bairro Araçás

Cursos: Comida de boteco (manhã) e Massas italianas (tarde)



Polo Santa Mônica

Local: Igreja Ministério Filhos de Leão

Cursos: Maquiagem (manhã) e Porteiro (tarde)



Polo Vila Garrido

Local: Escola Adolfina Zamprogno

Cursos: Design de Sobrancelha (tarde) e Maquiagem (noite)



Polo São Torquato

Local: Casa do Menino

Cursos: Word/Excel (manhã); Informática/Redes Sociais (tarde); e Eletricista Predial (tarde)



Polo Jardim Asteca

Local: Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)

Cursos: Costura Infantil (manhã) e Moda Pet (tarde)



Polo Terra Vermelha

Local: Umef Professor Paulo César Vinha (CAIC)

Cursos: Assistente de Logística Portuária (noite) e Porteiro (noite)



Polo Cobilândia I

Local: Escola Estadual Pastor Oliveira de Araújo

Cursos: Assistente Administrativo (manhã) e Informática Básica (noite)



Polo Cobilândia II

Local: Primeira Igreja Batista de Cobilândia

Cursos: Bolos e Variações (manhã); Tortas e Massas (tarde); Auxiliar de Cozinha (noite); e Design de Sobrancelha (noite)



Polo Divino Espírito Santo I

Local: EEEFM Agenor de Souza Lé

Cursos: Agente Comunitário de Saúde (noite)



Polo Divino Espírito Santo II

Local: Ministério Batista Vida e Esperança

Cursos: Balconista de Farmácia (manhã) e Cuidador de Idosos (tarde)



Polo Coqueiral de Itaparica

Local: Faculdade Novo Milênio

Cursos: Assistente Administrativo (manhã); Auxiliar de RH (tarde); Porteiro (noite) e Inglês básico (noite)