Sob nova direção: Júnior Corrêa entrega presidência do PL em Cachoeiro

O vereador Júnior Corrêa (PL) não é mais presidente do Partido Liberal (PL) em Cachoeiro. Por meio da sua rede social, nesta quinta-feira (15), ele anunciou a passagem do cargo.

“Até sábado, quando venceu a validade da executiva municipal, eu era o presidente do PL em Cachoeiro. Agora, faço a transmissão do cargo para o deputado Callegari que conduzirá a partir de agora o partido”, explicou o vereador, que deixou a vida política para se dedicar ao sacerdócio.

O deputado estadual chega a sigla com a missão de reorganizar o Diretório Municipal e encontrar um candidato competitivo e com musculatura para disputar as eleições para a Prefeitura de Cachoeiro em outubro deste ano.

“Estou honrado de assumir essa função de presidente do PL em Cachoeiro. Vamos dar prosseguimento a essa tarefa. O PL tem uma missão gigante aqui em Cachoeiro, e nós vamos vencer”, diz Callegari.

Além do novo presidente da sigla na Capital Secreta, o anúncio também contou com a presença do senador Magno Malta, apontado como o principal responsável pela insatisfação exposta por Júnior Corrêa, por meio de nota, na semana passada.

