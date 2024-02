Despedida da Câmara: Juninho já tem data-chave para conversa com suplente

O vereador Júnior Corrêa (PL) já tem data marcada para conversar com o seu suplente Amós Marcelino (PL) sobre a possibilidade de licenciamento para que ele assuma o seu posto na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com ele, uma conversa para tratar sobre o assunto já está agendada para a próxima segunda-feira (19).

Nesta quarta-feira (14), durante o seu pronunciamento oficial sobre deixar a vida pública e carreira política, Júnior Corrêa condicionou a sua saída da Casa de Leis a manutenção do seu posicionamento nas votações de projetos no Plenário.

“Eu não pretendo renunciar ao mandato de vereador. Como não tenho mais pretensão política, eu mantenho o meu mandato de vereador, mas eu vou conversar com o meu suplente, Amós, e perguntar se ele quer assumir enquanto vereador, então eu me licencio. Obviamente que ele vai querer, então eu vou me licenciar. Obviamente que ele tem que seguir o meu posicionamento na hora de votar, se não eu volto para a Câmara”, afirmou o vereador.

Amós Marcelino obteve 643 votos nas eleições de 2020. Em um post, feito em sua rede social há quatro dias do pronunciamento do Juninho, ele publicou um versículo bíblico em que diz: “Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor”.

Despedida

Júnior Corrêa se despede da carreira política aos 26 anos. Em 2020 foi eleito com 2,5 mil votos, sendo o vereador mais votado de Cachoeiro. Dois anos depois, entrou na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, onde conquistou a primeira suplência com 37,7 mil votos.

Nas pesquisas de intenções de voto para prefeito de Cachoeiro em 2024, ele aparecia em primeiro lugar, com cerca de sete pontos percentuais a frente dos seus adversários.