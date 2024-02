Suspeito é detido após tentar matar homem a facadas em Jerônimo Monteiro

Um homem de 34 anos foi socorrido após ser atingido com golpes de facas por um suspeito de 32 anos, na noite do último domingo (11), em Jerônimo Monteiro.

De acordo com a Polícia Militar, no hospital, a vítima de 34 anos relatou aos militares que estava ao lado do Campo do Atlético, quando o suspeito tentou acertar seu peito com a faca várias vezes, porém conseguiu desviar, sendo atingido no braço.

Após a tentativa do crime, o suspeito fugiu. Populares informaram a polícia, que imediatamente encontraram o homem próximo à praça onde estava ocorrendo as festividades do Carnaval.

O suspeito, que estava muito agressivo, foi imobilizado pelos policiais, que tiveram que usar da força proporcional para contê-lo, inclusive impedindo os militares de pegarem em sua cintura uma faca de aproximadamente 20cm, que foi retirada após ser algemado.

Após o atendimento médico, a vítima e o acusado foram encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos. Um dos militares feriu o joelho durante a ação.