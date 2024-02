Homem é detido após agredir pessoas com barra de ferro em Marataízes

Um homem foi detido após agredir três pessoas com uma barra de ferro durante uma briga na manhã desta terça-feira (14), na Praia Central, em Marataízes.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de uma briga envolvendo várias pessoas. No local, os militares identificaram que as vítimas, dois homens e uma mulher, estavam machucados.

Em seguida, os policiais avistaram um homem do outro lado da rua, que fugiu após perceber a presença dos militares, porém foi alcançado e detido.

Ainda, segundo a PM, dentro do carro que pertencia ao suspeito foi encontrado um revólver calibre 38.

Portanto, o homem foi entregue à Delegacia Regional de Itapemirim. Os feridos foram encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.