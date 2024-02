Temporais seguem no Espírito Santo até a próxima sexta-feira (23)

O Espírito Santo está novamente sob alerta para a ocorrência de novos temporais ao longo desta semana. O Estado já foi fortemente afetado por chuvas intensas nos últimos dias, e a combinação de diversos sistemas meteorológicos tem favorecido a persistência de temporais e chuvas intensas.

Segundo a Climatempo, a combinação de um cavado atmosférico, calor e umidade tem contribuído para a intensificação das instabilidades sobre a região nos últimos dias.

Leia também: Inmet renova alerta de chuvas intensas para todo o ES nesta quarta (21)

No entanto, embora a atuação de sistemas como o cavado seja comum no Brasil, as altas taxas de umidade e o forte calor característico do verão brasileiro têm potencializado a ocorrência de chuvas intensas no Espírito Santo.

Aliás, nos últimos dois dias no Espírito Santo, Fundão registrou 111.2mm, e as estações do Inmet da capital Vitória registraram 86.4mm de chuva.

Temporais e chuvas intensas no Espírito Santo

Os temporais e as chuvas no Espírito Santo darão uma trégua no fim de semana. Nesta quinta-feira (22), o sol estará mais presente na região, porém com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Destaque para a faixa de divisa com Minas Gerais, onde há alerta para temporais.

Já na sexta-feira (23), haverá a diminuição da chuva na região, com previsão de pancadas mais intensas na faixa central e oeste do estado, acompanhadas por raios. Na faixa litorânea, apenas pancadas isoladas ao longo do dia, sem acumulados significativos.