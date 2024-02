Temporal em Cachoeiro: seis escolas não vão retomar as aulas na segunda (5)

Cachoeiro de Itapemirim contabiliza na manhã desta sexta-feira (2), os prejuízos provocados pelo temporal que atingiu o município na tarde da última quinta-feira (1ª). Foram registrados queda de árvores e muros, casas e órgãos municipais foram destelhadas e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil do município informou que na parte intensa do temporal, choveu 42mm em apenas 20 minutos. De acordo com informações da Prefeitura de Cachoeiro, seis escolas não vão retomar as aulas na próxima segunda-feira (5). Até o fim da manhã desta sexta (2), serão divulgadas quais escolas estão com as aulas suspensas.

Além disso, o CRAS dos bairros Alto Independência, Zumbi e Jardim Itapemirim estão com o atendimento suspenso nesta sexta-feira (2).

Durante o temporal foram registrados vários pontos de alagamentos no bairro Aeroporto, Monte Cristo, Coronel Borges, Village da Luz, BNH, Jardim Itapemirim, Gilson Carone, São Geraldo e na rua Etelvina Vivácqua, que recebe as obras de macrodrenagem.

Além disso, a Defesa Civil registrou queda de árvores nos bairros IBC, Jardim Itapemirim, Aeroporto, Village da luz, Independência, Recanto, Gilberto Machado, Coronel Borges, Alto Amarelo, Rodovia que liga Cachoeiro a Atílio Vivácqua.

Nos bairros Monte Belo e Zumbi, duas casas foram destelhadas por conta do temporal. Segundo a Defesa Civil, no bairro Nossa Senhora Aparecida, um talude está com risco de queda. No bairro Caiçara, uma casa ficou completamente alagada.

Veja as fotos

Foto: Pammela Volpato Foto: Pammela Volpato Foto: Pammela Volpato Foto: Pammela Volpato Foto: Pammela Volpato Foto: Pammela Volpato Foto: Pammela Volpato