Todos contra um? Cenário político começa a ser desenhado em Ibatiba

Uma reunião realizada na manhã do último sábado (24), na casa do ex-prefeito de Ibatiba Lindon Jhonson, reuniu os principais opositores políticos ao atual governo de Luciano Pingo. O objetivo foi unir forças para lançar um único candidato à frente dos possíveis pré-candidatos de Luciano, Dra. Criziane, sua vice, ou Fernando Vieira, seu melhor amigo e atual presidente da Câmara.

“Hoje tivemos uma reunião muito importante para tratar desse assunto. Junto com várias lideranças, dialogamos muito e acredito que o objetivo será alcançado, estamos todos juntos em busca da mudança que Ibatiba precisa e merece”, disse Júnior da Pague Fácil (Novo) e oposição declarada ao atual prefeito.

Além de Júnior, também esteve presente Valéria Alcure (PP), neta do ex-prefeito de Ibatiba, José Alcure.

“Já posso adiantar que há uma cordialidade e respeito entre nós pré-candidatos ao executivo, insatisfeitos com o atual gestor”, afirmou Valéria.

Já o ex-prefeito Dr. Jhonson disse que está amadurecendo a ideia de vir como prefeito ou vice.

“Estamos estudando o que vamos fazer. Nós temos uma ala de pessoas que realmente trabalha para que a gente possa ser candidato ou a prefeito, ou a vice. Estamos amadurecendo a ideia do que será feito”, frisou Lindon.

Também estiveram presentes na reunião os ex-vereadores Admilson Ribeiro (Novo) e Moisés Florindo (sem partido).

Mesmo não estando presente na reunião, outro nome que busca unificação é Luis Pancoti (PL). Morador de Ibatiba há 33 anos, atuou por mais de trinta anos como funcionário público efetivo. O médico-cirurgião dentista é atualmente o 1° vice-presidente da Igreja Batista da cidade.

“Como cristão, a minha relação tem e deve ser muito boa com todos eles (possíveis pré-candidatos). Eu entendo que a política não é uma guerra entre pessoas, são posicionamentos na tentativa de tornar o município cada vez mais ajustado e propício para o cidadão”, ressaltou Pancoti

