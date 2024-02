Treinamento para guias de turismo sobre os jesuítas e a fundação de Anchieta

Inscrições abertas para uma oportunidade única para desbravar o passado fascinante Santuário Nacional de São José de Anchieta, da fundação do município de Anchieta e compreender a missão dos jesuítas no Brasil: é a segunda edição do workshop para guias de turismo, fruto de parceria da Prefeitura de Anchieta com o Santuário.

Haverá certificado, as vagas são limitadas e o período de formação é dividido em três dias: 21 e 28 de fevereiro e 6 de março. As aulas serão ministradas no Santuário. A responsável científica é a doutora Maria José dos Santos Cunha.

Para participar, acesse o link para inscrições e informações detalhadas: https://forms.gle/nC3hiW15R9dr3pvf6. Para mais informações é só entrar em contato com a equipe do Santuário: [email protected] e (28) 99939-4243 (whatsApp).

Confira o programa:

Módulo I:

Fundação da Companhia de Jesus e chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil

A presença dos jesuítas na Capitania do Espírito Santo

Módulo II:

Anchieta, o apóstolo e co-padroeiro do Brasil

Missão de Nossa Senhora da Assunção de Reritiba (Igreja, residência, vida cotidiana)

Módulo III:

Da criação do município à elevação a cidade e o retorno dos jesuítas ao ES

A evolução do conjunto arquitetônico até os dias atuais.