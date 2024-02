TSE multa Bolsonaro por propaganda negativa contra Lula em 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou multa de R$ 15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por divulgar desinformação que associava o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) durante a campanha eleitoral de 2022.

O julgamento começou em novembro de 2023, mas foi suspenso por pedido de vista feito pelo ministro Raul Araújo. A análise foi retomada nesta quinta-feira (8).

A maioria dos ministros entendeu que a propagação de fake news buscou ofender intencionalmente a imagem de Lula – exceto os ministros Araújo e Kássio Nunes Marques, que votaram pela rejeição da ação.

