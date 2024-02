Últimas vagas para cursos do QualificaVix Comunidades

Quem quer fazer um curso profissionalizante, de excelência e gratuito pode aproveitar as últimas vagas nas carretas do Programa QualificaVix Comunidades. Basta acessar a plataforma Vix Cursos e inscrever-se em um dos 12 cursos disponibilizados. Nas turmas em que as vagas já foram preenchidas, os interessados podem se inscrever como suplentes e poderão ser chamados em caso de desistência.

Ainda há vagas para o curso de Manutenção no Sistema de Carga e Partida, na Carreta Automotiva, que será instalada no Horto de Maruípe. As aulas começam no dia 21 e serão realizadas no turno das 18h às 22h. Na mesma carreta, há vagas para a turma de Sistema de Suspensão, Direção e Freios, que terá início dia 11 de março no horário das 13h às 17h.

Na carreta Cozinha Capixaba, no Parque Tancredão, ainda dá tempo de se inscrever no curso Cozinha Capixaba Vol.2 (legumes, carne e aves). As aulas começam dia 26 e serão realizadas das 18h às 22h.

“Nas demais turmas, as pessoas interessadas podem se inscrever como suplentes, porque pode ocorrer desistência. Além disso, lembramos que os moradores da região onde a carreta estará estacionada têm prioridade na matrícula”, explica a gerente de Qualificação Profissional da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), Thalyta Coutinho.

Ela lembra que a realização de cursos em carretas, ou seja, de forma itinerante, é uma estratégia da Semcid para facilitar o acesso e evitar gastos com transportes por parte dos alunos.

QualificaVix Comunidades

No QualificaVix Comunidades, as aulas teóricas e práticas são realizadas em carretas totalmente equipadas com o maquinário e mobiliário necessários para as formações. Lançado em outubro do ano passado, o QualificaVix Comunidades visa promover a capacitação de 2.300 alunos ao longo de dois anos, representando investimentos de R$ 864 mil, com recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O programa é desenvolvido pela Semcid e executado pelo Senai. “Nossa intenção é oferecer cursos que atendam a demandas do mercado de trabalho e dos próprios alunos. Neste ano, trazemos novidades, como as formações nas carretas de Panificação, para produção de pizzas, produtos de padaria e de confeitaria, e na Cozinha Capixaba, com receitas à base de frutas, café, frutos do mar, legumes, carnes, aves e muito mais”, diz o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Diego Libardi.Confira abaixo os cursos e os locais de realização:

Carreta Automotiva – no Horto de Maruípe

Manutenção no Sistema de Carga e Partida (40h), das 18 às 22h. Início em 21 de fevereiro

Sistema de Suspensão, Direção e Freios (40h), das 13 às 17h. Início em 21 de fevereiro

Manutenção de Vidros, Travas e Alarmes (30h), das 18 às 22h. Início em 11 de março

Manutenção do Sistema AirBag (30h), das 13 às 17h. Início em 11 de março

Carreta de Panificação – na Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras

Fabricação de Salgados (80h), das 13 às 17h. Início em 19 de fevereiro

Noções de Padeiro (80h), das 18 às 22h. Início em 19 de fevereiro

Fabricação de Pizza (80h), das 13h às 17h. Iniciando em 18 de março

Noções de Confeiteiro (80h), das 18 às 22h. Iniciando em 18 de março

Carreta Cozinha Capixaba – no Tancredão, em Mário Cypreste

Doces para Festas (20h), das 13 às 17h. Início em 19 de fevereiro

Salgados Diversos (20h), das 18 às 22h. Início em 19 de fevereiro

Cozinha Capixaba volume 1 (receitas à base de frutas, café e frutos do mar), das 13h às 17h. Início em 26 de fevereiro

Cozinha Capixaba volume 2 (receitas à base de frutas, legumes, carnes e aves), das 18h às 22h. Início em 26 de fevereiro

Inscrições no endereço https://vixcursos.vitoria.es.gov.br/.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 98125-0964 e 3323-4439 (WhatsApp e ligação), das 9h às 17h, nos dias úteis.