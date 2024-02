Vagas de emprego! Empresa de Fibra Óptica contrata em Cachoeiro

A Loga, operadora de internet por fibra óptica, está ofertando vagas de emprego. Com oportunidades para agente de negociação com o cliente, analista de redes, auxiliar de instalação e reparo, estágio, executivo de vendas e redator (copywriter) em Vila Velha, auxiliar de instalação e reparo em Serra, motoboy em São Mateus e vendedor porta a porta (PAP) na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim.

Para a vaga de agente de negociação com o cliente, o candidato deve estar cursando o ensino superior em Administração ou áreas correlatas, ter conhecimento intermediário em Excel e experiência na área. Entre as atividades da função estão a análise de histórico do cliente, elaboração de ações de intervenção negocial, contato com o cliente para negociação, registro e produção de relatórios para acompanhamento e análise dos indicadores do setor.

Já para o cargo de analista de redes, é preciso formação superior em Redes de Computadores ou áreas correlatas, além de domínio em configuração de roteadores e vendors, sendo desejável ainda experiência na função e conhecimento em redes LAN/WAN, MPLS, engenharia de tráfego e protocolos de roteamento. O selecionado irá prover suporte técnico, criar e manter procedimentos, realizar atendimentos de segundo e terceiro níveis, fazer análise de troubleshooting de backbone, balanceamento de tráfego e manipulação de protocolos de camada 2.

Para as oportunidades de auxiliar de instalação e reparo, o interessado deve ter ensino médio completo e disponibilidade para viagens. O conhecimento em redes de telecomunicação é um diferencial. O selecionado irá auxiliar a instalação, montagem e organização de Rack de Telecom e equipamentos de rede, o lançamento de cabo e o reparo e a fusão de emendas e cabos ópticos, além de realizar testes em cabos ópticos e preparar caixas de emendas ópticas DIO (Distribuidor Interno Óptico).

Em relação à vaga de estágio, é necessário ter o ensino médio completo e estar cursando ensino técnico. As funções são de realizar testes e identificar falhas em ONUs, também limpar e embalar ONUs.

Confira outras vagas de emprego:

O interessado no cargo de executivo de vendas precisa ter ensino médio completo ou estar cursando nível superior, além de experiência com pessoa jurídica. Dentre as atividades que executará estão a abordagem de clientes, a venda de planos, a participação em ações comerciais e o cumprimento de metas diárias.

Já o candidato à vaga de motoboy precisa ter ensino médio e experiência na função, além de CNH A e moto regularizada e com baú. O selecionado atuará no recolhimento de materiais, na instalação e migração de novos equipamentos e no apoio às equipes de campo.

Para a vaga de emprego para redator, é necessário ensino superior em Jornalismo, Marketing ou áreas correlatas, experiência e habilidade para redigir textos criativos. O profissional será responsável pela escrita e revisão de postagens de blog, criação de textos promocionais para anúncios on-line, banners, folhetos, redes sociais e conteúdos de Inbound Marketing, além de atender demandas internas e ser o interlocutor com assessorias de imprensa e conteúdos institucionais.

Já para as vagas de vendedor porta a porta (PAP) é preciso que o candidato tenha ensino médio completo, experiência, habilidade de comunicação e disponibilidade para viagens. O vendedor PAP realiza abordagem de clientes, venda de planos, ações comerciais e captura de leads.

Salário

A Loga oferece salário compatível com o mercado e benefícios como alimentação, planos de saúde e odontológico, vale-transporte, seguro de vida e auxílio-farmácia.

Interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. Mais informações em https://loga.net.br/trabalhenaloga/.