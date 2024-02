Vai cair na folia? Cuide da alimentação e da hidratação neste carnaval

O Carnaval é uma festa esperada por muitos, repleta de animação, música e celebração. No entanto, para garantir que a experiência seja ainda mais proveitosa, é essencial cuidar da alimentação e da hidratação antes, durante e depois dos dias de folia. O nutricionista Felipe Marchezini dá dicas sobre como se preparar para a folia com saúde e sem perder o pique.

Antes do Carnaval: Prepare seu Corpo

“Antes de cair na folia, é fundamental preparar o corpo para enfrentar a maratona de festas. Invista em uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Evite alimentos pesados e gordurosos, optando por refeições leves e nutritivas”, diz.

Além disso, mantenha-se bem hidratado. O consumo adequado de água é crucial para garantir a hidratação corporal, especialmente durante períodos festivos que envolvem dança e exposição ao sol, reforça Felipe.

Durante o Carnaval: Hidratação e Escolhas Inteligentes

A alimentação e hidratação durante os dias de carnaval é muito. Mantenha-se sempre com uma garrafa de água à mão e evite o excesso de bebidas alcoólicas, que podem levar à desidratação.

“Quanto à alimentação, faça escolhas inteligentes. Opte por lanches saudáveis, como frutas frescas, barras de cereais integrais e sanduíches leves. Evite o consumo exagerado de alimentos ricos em açúcares e gorduras, que podem prejudicar a sua disposição”, assinala.

Depois do Carnaval: Recuperação e Prevenção de Ressacas

Foto: Freepik

Após os dias de folia, é hora de cuidar da recuperação do corpo. Priorize refeições balanceadas e nutritivas para repor as energias. Alimentos ricos em vitaminas e minerais, como frutas e vegetais, são excelentes opções.

Para evitar ou minimizar a ressaca, continue hidratando-se e prefira bebidas isotônicas, que ajudam a repor os eletrólitos perdidos. Evite o consumo excessivo de cafeína, que pode contribuir para a desidratação.

Exagerou na Comilança? Dicas para Reequilibrar a Alimentação

Se você exagerou na comilança durante o Carnaval, não se preocupe. É possível reequilibrar a alimentação. Retorne a uma dieta equilibrada, com foco em alimentos naturais e nutritivos. Inclua refeições leves e evite alimentos processados.

“Além disso, retome a prática regular de atividade física para estimular o metabolismo e promover a sensação de bem-estar”, completa o nutricionista.

Em resumo, aproveite o Carnaval com consciência e saúde. Lembre-se de que a nutrição e a hidratação adequadas desempenham um papel fundamental no seu bem-estar durante essa festividade. Curta cada momento com equilíbrio e mantenha-se sempre atento aos sinais do seu corpo.