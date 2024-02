Vai pegar a estrada no Carnaval? Confira dicas para aproveitar com segurança

Para chegar ao destino da folia ou do descanso nesse feriado de Carnaval, os condutores e passageiros devem ter muita cautela e responsabilidade nas vias, pois um trânsito seguro é feito com a colaboração de todos.

Por isso, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) faz um alerta sobre a importância de obedecer às leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assim como estar em dia com a manutenção, documentação do veículo e também do condutor.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, chama atenção para a intensa movimentação nas estradas e para o histórico aumento no número de acidentes nesse período, tendo como a principal causa o comportamento irresponsável de motoristas e motociclistas, como o desrespeito ao limite de velocidade, ultrapassagem proibida e a conduta proibida de consumir bebida alcoólica e dirigir.

“A proteção da vida no trânsito depende de todos nós. Nossa equipe se empenha sempre em fiscalizar, mas também em conscientizar. No entanto, é imprescindível que cada um faça a sua parte, seja você condutor, ciclista, pedestre e até mesmo carona. É preciso adotar comportamentos seguros e obedecer às regras de trânsito para que esse Carnaval não seja mais um marcado por acidentes e mortes nas estradas”, aponta Vieira.

Quem vai passar o Carnaval em blocos, em shows, em festas privadas e outros eventos também deve se atentar aos cuidados na hora da circulação pelas vias. Sempre que for atravessar, deve priorizar pela faixa de pedestre, nunca misturar bebida e direção, planejar previamente um motorista da rodada para conduzir no retorno para casa ou pegar ônibus, chamar um táxi ou aplicativo de transporte.

Checklist e orientações para viagem

Antes de pegar a estrada, o condutor precisa conferir se a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está regular e dentro da validade, além do Licenciamento do Veículo devidamente pago, já que são documentos de porte obrigatório para trafegar em vias públicas. No aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) é possível ter a CNH e o CRLV-e no smartphone ou tablet, facilitando o porte dos documentos

A pontuação da CNH pode ser consultada no site do Detran|ES, neste link aqui. Já o boleto para pagamento do Licenciamento e o CRLV eletrônico devem ser expedidos no site do Detran|ES, neste link aqui.

Atenção para o estado de conservação do veículo

Outro cuidado fundamental para evitar imprevistos nas estradas e garantir um passeio mais seguro é fazer a revisão no veículo para verificar a condição dos pneus, freios, alinhamento e sistema elétrico do automóvel, limpador de para-brisa, óleo do motor e calibragem.

Cheque se todas as ferramentas obrigatórias estão no carro: macaco, chave de roda e triângulo para sinalização. Também vale a pena levar outras ferramentas, como jogo de chaves fixas, chaves de fenda e lanterna.

Cinto de segurança

Verifique se os cintos de segurança estão disponíveis para todos os ocupantes do veículo e não apenas para os passageiros da frente. Vale lembrar que a falta de uso do cinto por qualquer um dos ocupantes, além de ser um risco à segurança, acarreta infração grave com multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos CNH, além de retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.

Transporte adequado de crianças

Atenção redobrada para o uso de bebê conforto, assento ou cadeirinha para viagem com crianças, indicados a cada faixa etária conforme o Código de Trânsito Brasileiro:

– Bebês de até um ano de idade ou até 13 quilos devem ser transportados no banco traseiro do veículo no “bebê conforto ou conversível”, instalado de costas para o banco dianteiro;

– Crianças entre 1 e até 4 anos ou entre 9 e 18 quilos devem ficar na “cadeirinha” com o cinto próprio no banco traseiro;

– Crianças entre 4 e 7 anos e meio ou com até 1,45 metros de altura e peso entre 15 e 36 quilos devem utilizar um “assento de elevação” com o cinto de segurança no banco de trás;

– Crianças entre 7 anos e meio e 10 anos ou com altura superior a 1,45 metros devem utilizar apenas o cinto de segurança de três pontos no banco de trás;

– Nunca leve uma criança no colo. A criança pode ser esmagada pelo peso do adulto em caso de acidente;

– Lembre-se de obedecer às recomendações do equipamento de retenção utilizado.

Motorista

– Mantenha distância segura do veículo que vai à sua frente. Isso garante o domínio do automóvel no caso de freadas bruscas;

– Não dirija sob o efeito de álcool, drogas, remédios fortes, sono ou se estiver emocionalmente abalado. É melhor pegar um aplicativo de transporte, táxi ou um ônibus;

– Tenha muito cuidado com os pedestres, especialmente crianças, idosos e Pessoas com Deficiência, pois, às vezes, eles não têm condições de avaliar os perigos do trânsito;

– Obedeça às leis de trânsito e dirija em velocidade compatível com o local;

– Sinalize qualquer mudança de direção e as ultrapassagens com antecedência para evitar os acidentes. Nunca use o pisca alerta com o veículo em movimento, salvo em situações de emergência ou quando a regulamentação da via assim o determinar, conforme previsão contida no artigo 40 do CTB;

– Se chover, reduza a velocidade, aumente a distância do veículo da frente e acenda os faróis baixos;

– Não dirija falando ao celular, pois, além de ocupar uma das mãos, a conversa tira sua atenção.

– Redobre a atenção em locais de grande circulação de pedestres, como saídas de shoppings, escolas e igrejas;

– Se for transportar um animal de estimação, lembre-se que ele só pode viajar no banco traseiro e usando o equipamento adequado de retenção, cinto de segurança, grade divisória ou caixa de transporte. Não deixe o seu pet solto no veículo;

– Para transportar prancha ou bicicleta, utilize acessórios adequados para prender corretamente no veículo, sem ultrapassar as dimensões permitidas por lei, atrapalhar a visibilidade das placas ou luzes do carro nem comprometer a estabilidade ou a condução do automóvel.

Motociclista

– Certifique-se das condições do capacete;

– Use roupas claras e vestimentas de segurança (luvas, botas e jaqueta);

– Use sempre e exija do passageiro o uso do capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada;

– Evite os pontos cegos de visão dos automóveis e, mesmo durante o dia, circule com o farol aceso, sinalizando sempre suas manobras;

– Cuidado com os cruzamentos: sempre pare e olhe antes de passar. Ocupe adequadamente seu espaço nas ruas;

– Preste atenção às condições da pista (areia, óleo, água, buraco etc.) e a tudo que acontece a sua volta;

– Não ande em ziguezague por entre os veículos em movimento e ultrapasse somente pela esquerda;

– O corredor entre as filas de veículos não deve ser utilizado, pois a circulação no corredor enquanto os outros veículos estão em movimento aumenta muito o risco de colisão lateral, a principal causa de acidentes com motociclistas;

– Transporte apenas um passageiro por vez e também usando capacete, lembrando que é proibido transportar crianças menores de 10 anos de idade ou que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança;

– Fique sempre atento à calibragem de pneus, especialmente em dias de chuva. E mantenha sempre os faróis acesos;

– Nunca ultrapasse pela direita, não pare sobre a faixa de pedestres e não trafegue sobre calçadas ou canteiros;

– Mantenha os equipamentos obrigatórios em bom estado, especialmente os retrovisores;

– Não conduza a motocicleta de chinelos, sandálias rasteiras ou descalço, pois apesar da legislação não proibir o último caso, o risco de lesão nos pés é muito grande.

Para que esse Carnaval seja marcado somente por alegria e festa, todos temos que fazer a nossa parte. Seja responsável, obedeça à legislação, seja um folião nota 10 e salve vidas.