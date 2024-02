Vargem Alta: Defesa Civil emite alerta de tempestade até sábado (17)

A Prefeitura de Vargem Alta, juntamente com a Defesa Civil Estadual emitiram um alerta sobre o risco de tempestade válido desta quinta-feira (15), até o próximo sábado (17).

Segundo o alerta, espera-se um acumulado de chuvas nos próximos 7 dias em torno de 100 mm, indicando um período de instabilidade climática significativa.

Diante desse cenário, a população é orientada a tomar precauções adequadas. Em caso de rajadas de vento, é crucial evitar se abrigar debaixo de árvores, pois existe o risco iminente de queda e de descargas elétricas. Além disso, é importante estar ciente do risco de queda de árvores, especialmente ao transitar pelas vias públicas, exigindo cuidado redobrado.

A orientação primordial é permanecer em locais seguros até que a situação se normalize. Em situações de emergência, é possível obter mais informações e assistência junto à Defesa Civil, através dos números de telefone 199 ou 28 99910-2604, bem como com o Corpo de Bombeiros, cujo telefone de contato é 193.

É crucial que todos estejam atentos às atualizações meteorológicas e sigam as instruções das autoridades locais para garantir a segurança e o bem-estar de todos durante esse período de risco.

