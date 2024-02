Vargem Alta: prefeitura abre seleção para vaga em polo de universidade

As inscrições para o processo seletivo para o cargo de coordenador bolsista do Polo “Isaac Thompson de Paula”, da Universidade Aberta do Brasil (UAB), serão realizadas nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 12:00h às 17:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

O valor da bolsa é de R$ 1.550,00. De acordo com a administração municipal, a seleção será feita por meio da análise de currículo simplificado.

Dentre os critérios estão: ser agente público vinculado ao ente mantenedor do Polo, ter, no mínimo, um ano de experiência no magistério, carga horária compatível.

Mais informações podem ser obtidas por meio do edital nº 001/2024, da Secretaria Municipal de Administração.