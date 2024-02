Vargem Alta a Castelo: requalificação de rodovia impulsiona produção agrícola

A pavimentação da estrada que interliga São José de Fruteiras – Vargem Alta a Castelo já está em fase final. Conforme prevê o Governo do Estado do Espírito Santo, após a sua entrega, além de proporcionar mais segurança para quem transita, a rodovia também vai facilitar o escoamento da produção agrícola da região.

“Tem esse trecho de Fruteiras até a Prata, que está com mais de 80% da obra pronta, mudando esta região. E nós estamos fazendo da Prata até Castelo também, obra em andamento. Estamos ligando Castelo até Vargem Alta, lá em Fruteiras. Uma obra que vai ajudar muito a agricultura, aos agricultores dessa região”, explica o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).

A iniciativa também visa desenvolver o turismo, interligando esses municípios, e fazendo com que essa região tenha mais capacidade de integrar a mobilização das pessoas, dando dinamismo econômico e gerando oportunidade para quem mora nessa região.

