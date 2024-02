Vasco e Volta Redonda duelam pelo Campeonato Carioca no ES

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber o confronto entre Vasco e Volta Redonda pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A partida está confirmada para acontecer no dia 24 deste mês, ainda sem horário definido.

Aliás, a organização do jogo e a venda de ingressos ficarão a cargo da empresa responsável pelo aluguel do estádio. Portanto, as informações não serão divulgadas por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O Estádio Kleber Andrade tem capacidade para 21,8 mil torcedores e a previsão é de que receberá um grande público. Por isso, na semana do jogo serão anunciadas as ações do Governo do Estado em relação ao reforço de transporte e policiamento para a partida. Essa será a primeira partida do ano no estádio envolvendo times de fora do Estado.

Nas últimas temporadas, em especial pelo excelente gramado (que passou recentemente por um período de um mês de manutenção), contudo, o principal palco do futebol capixaba tem se consolidado cada vez mais como opção para partidas de grandes clubes do País.

Vasco e Volta Redonda já se enfrentaram no Klebão

Em janeiro de 2023, os dois times também se enfrentaram no Kleber Andrade pelo Campeonato Carioca. O confronto terminou com a vitória do time do Sul Fluminense por 2 a 1 contra o cruzmaltino, diante de um público de cerca de 19 mil pessoas.