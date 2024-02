Vereador é socorrido após sofrer acidente de carro em Ibitirama

O vereador de Divino de São Lourenço, Hélio Francisco de Paula (PTN), foi socorrido para o hospital após sofrer um grave acidente de carro na noite da última quinta-feira (22), em uma estrada na localidade de Santa Marta, no município de Ibitirama.

Segundo informações de testemunhas que passavam pelo local, o vereador conduzia um veículo Volkswagen/Gol, de cor branca, e teria batido na traseira de um caminhão, que transportava leite, e seguia a sua frente.

Ainda, de acordo com testemunhas, com o impacto da batida, o vereador bateu a cabeça e foi socorrido pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de Ibitirama. Em seguida, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado no Pronto Socorro. O estado de saúde do paciente não foi informado.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pela Polícia Militar.