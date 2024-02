VÍDEO | Acidente grave com caminhão interdita pista na ES 164, em Cachoeiro

Um caminhão que transportava cargas de macarrão tombou e deixou a pista totalmente interditada na tarde desta quinta-feira (8), na Rodovia ES 164, na “Curva da Morte”, na serra de Soturno, que liga Cachoeiro à Vargem Alta.

Em um vídeo feito por motoristas, mostra a carreta atravessada e a carga de macarrão espalhada na pista. Segundo a Polícia Militar, não há informações sobre o estado de saúde do condutor do caminhão. O trânsito segue em meia pista.

A ocorrência segue em andamento.

