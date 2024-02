Carreta tomba e interdita parcialmente BR-101 em Itapemirim

Um acidente com uma carreta interditou parcialmente a pista no km 403 da BR-101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tombamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (8).

A PRF informou que o tombamento aconteceu por volta 10h15 e a carga ficou espalhada no acostamento da rodovia. Os agentes alertam os motoristas que o trânsito segue fluindo no sistema Pare e Siga. Não há informações sobre feridos.