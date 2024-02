VÍDEO | Caminhão fica pendurado em ribanceira na BR-101 em Iconha

Um caminhão baú ficou pendurado em uma ribanceira às margens da rodovia na tarde da última terça-feira (20), no km 7,9 da BR-101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o acidente aconteceu às 17h33. No local estiveram os recursos da concessionária como guincho, ambulância e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal. Felizmente não houve vítima.

A Eco101 informou que a pista ficou interditada e foi totalmente liberada às 20h03 do mesmo dia. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Vídeo: Divulgação/PMES