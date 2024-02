VÍDEO | Carreta derruba passarela e deixa uma pessoa ferida na BR-101

Uma pessoa ficou ferida após a carreta que transportava retroescavadeiras derrubar uma passarela na noite da última quarta-feira (7), no km 149 da BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava transportando uma prancha, com duas retroescavadeiras, quando a lança de uma atingiu a passarela, caindo sobre a rodovia.

Um ciclista, que passava na passarela no momento do acidente, ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região.

Vídeo: Divulgação/PRF