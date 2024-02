VÍDEO | Motociclista voa após bater na lateral de carro em Itapemirim

Um motociclista ficou ferido após bater na lateral de um carro que fazia uma conversão na Rua Padre Otávio Moreira, na manhã da última quarta-feira (14), em Itapemirim, região Sul do Espírito Santo.

No vídeo registrado por uma câmera de monitoramento mostra o momento em que um veículo Renault Captur tenta fazer uma conversão, porém, o motociclista que seguia na avenida não consegue parar a tempo e acaba batendo na lateral do carro. Por conta da batida, o capacete se solta da cabeça do motociclista, que voa e cai no asfalto em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorros à vítima e, segundo testemunhas, o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Vídeo: Divulgação