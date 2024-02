VÍDEO | Veículo capota após invadir a contramão e bater em Marataízes

Um veículo capotou após invadir a contramão e bater em outro veículo na noite do último domingo (18), na Rodovia Safra, em Alto Lagoa Funda, em Marataízes.

De acordo com informações de testemunhas, o veículo seguia na avenida quando o condutor perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu na lateral de outro veículo. As vítimas tiveram apenas escoriações leves.

