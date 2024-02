Vila Velha: liderança nacional em importação de veículos sustentáveis

Em 2023, os portos de Vila Velha firmaram o Espírito Santo como protagonista da verdadeira revolução automotiva que está acontecendo no Brasil, impulsionada pela inovação, sustentabilidade e tecnologia na fabricação de veículos.



Prova disso é que o complexo portuário canela-verde registrou, apenas no período de janeiro a outubro de 2023, uma movimentação recorde de US$ 1,2 bilhão em importações de veículos vindos principalmente da China. Deste modo, Vila Velha segue em destaque no país, como principal porta de entrada de carros elétricos, híbridos, e em breve, também de veículos movidos a hidrogênio.



“Vila Velha está estrategicamente localizada num raio de até mil quilômetros do maior mercado consumidor da América Latina – formado por estados populosos como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia, além do Distrito Federal –, onde se concentram mais de 90 milhões de pessoas. Graças a este fator e também à nossa vocação portuária, estrutura logística e eficiência em operações internacionais, nosso complexo portuário está ficando cada vez mais competitivo. Por isso, Vila Velha vêm sendo escolhida pelas maiores montadoras de veículos elétricos e híbridos do mundo, como principal destino de suas exportações para o Brasil”, avalia o prefeito Arnaldinho Borgo.

Caminhões movidos a hidrogênio

A montadora chinesa GWM (Great Wall Motors), que desembarca em Vila Velha todos os veículos que exporta para o Brasil, já planeja introduzir no mercado automobilístico nacional sua nova frota movida a hidrogênio. Com a chance de utilizar os portos de Vila Velha para exportar esses novos veículos para o país, a GWM busca introduzir o uso de caminhões a hidrogênio para o transporte de cargas em todo território nacional. A previsão é de que esses novos caminhões já comecem a chegar a Vila Velha nos próximos meses.



“A inovação no mercado automotivo vai além do luxo dos carros importados e se traduz em uma nova forma de encarar a mobilidade. Os carros elétricos e híbridos já ganharam um espaço significativo no mercado nacional, que vem sendo ampliado cada dia mais. E o uso de caminhões movidos a hidrogênio, que não geram emissões e nem gazes poluentes, também deverá provocar mudanças emblemáticas no modal de transporte rodoviário. A substituição gradual da matriz energética dos veículos – de combustíveis fósseis para energia elétrica e, agora, também para hidrogênio – é uma realidade. E esta mudança não tem volta: é inevitável e irreversível”, comenta Arnaldinho.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, também compartilha esta mesma visão.



“Além da sustentabilidade gerada pelo uso de energia limpa, esses veículos possuem uma série de funcionalidades tecnológicas, como sistemas avançados de estacionamento automático, de identificação de vagas e de câmeras inteligentes que leem placas de sinalização e monitoram a velocidade, entre outras inovações. Isso não apenas facilita o dia a dia dos condutores, como também faz crescer o interesse do mercado automobilístico brasileiro por automóveis com essas características”.



Linha direta entre portos de Taicang e Vila Velha



Um marco importante para Vila Velha no cenário automotivo nacional – e no panorama logístico brasileiro – foi a inauguração, em 2023, de uma operação pioneira que estabeleceu uma conexão direta interligando o porto chinês de Taicang ao Terminal Portuário de Vila Velha, sem a necessidade de transbordo.

“No ano passado, os portos de Vila Velha desembarcaram mais de 65 mil veículos elétricos e híbridos vindos principalmente da China. E para 2024, a expectativa é que este número aumente ainda mais e chegue a 150 mil veículos”, informa o secretário Everaldo Colodetti.

BYD usará navio próprio

Ainda neste ano de 2024, a montadora chinesa BYD – líder mundial na produção de veículos elétricos e híbridos – pretende desembarcar até 100 mil veículos elétricos e híbridos no mercado brasileiro. A diferença é que esta operação será realizada de forma independente e os carros serão trazidos pela nova embarcação de propriedade da empresa: o navio “BYD Explorer nº 1”.



“As notícias são promissoras e apontam para a realização de grandes operações internacionais este ano, o que posiciona o município de Vila Velha como um hub logístico essencial para abastecer o mercado automotivo nacional com veículos sustentáveis. A projeção é que nossos portos se mantenham em posição de vanguarda, atuando como catalisadores da transformação que vem ocorrendo no setor automotivo e indicando o caminho para uma mobilidade mais limpa e eficiente no setor rodoviário brasileiro”, assinala o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.