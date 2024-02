Virginia Fonseca revela sexo e nome do terceiro bebê com Zé Felipe

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca revelou na última terça-feira (20), o sexo de seu terceiro filho com Zé Felipe. Em um evento organizado na fazenda Talismã, do cantor Leonardo, o casal celebrou o anúncio da chegada de um menino, que vai se chamar José Leonardo.

Através de uma live realizada em seu Instagram, com mais de 1,5 milhão de espectadores, fãs da influenciadora acompanharam o momento da descoberta. Assim que a contagem regressiva acabou, os convidados que vestiam roupas brancas viram diversos elementos como balões azuis sendo soltos, sinalizando o sexo do bebê.

Virginia e Zé Felipe se casaram em março de 2021 e são pais de Maria Alice, de 2 anos, e de Maria Flor, de 1 ano. Durante o evento, a família usou looks neutros e parecidos para descobrirem a novidade.

