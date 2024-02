Wagner Medeiros é sugerido para Cachoeirense Presente Nº 1 de 2024

A jornalista Regina Monteiro, Cachoeirense Presente Nº 1 de 2018, e a escritora e gerontóloga Marilene Depes, Cachoeirense Presente Nº 1 de 2019, estiveram nesta terça-feira (27) na Câmara Municipal para sugerir aos vereadores o nome do superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), Wagner Medeiros, para receber o título em 2024.

Segundo elas, Medeiros é figura importante para a saúde de Cachoeiro e todo sul do estado e um dos principais responsáveis pelo crescimento do Heci. “Apesar da discrição e humildade, temos a certeza de que é merecedor do título, por tudo que fez em prol da nossa cidade”, afirmaram, lembrando pontos destacados do currículo do candidato.

Medeiros, que possui curso de Economia e Pós-Graduação em Administração Hospitalar, é superintendente do Hospital Evangélico há 35 anos e presidente da Associação dos Hospitais Filantrópicos, tendo sido Secretário de Saúde por quatro anos. Também foi professor de Estatística nas faculdades de Filosofia, Ciências Contábeis e Administração durante 15 anos e trabalhou dez anos na Indústria naval. Medeiros é ainda escritor e membro da Academia Cachoeirense de Letras.

Marilene e Regina lembraram também que, durante a gestão de Medeiros, o Hospital Evangélico ganhou o Instituto do Coração e o Instituto dos Olhos; tornou-se referência nacional em cirurgia bariátrica e no tratamento do câncer; recebeu nota A do Ministério da Saúde em cirurgia cardíaca; e se destaca em outras especialidades, como oncologia.