“A região do Caparaó está se fortalecendo”, afirma Ricardo

Ricardo Feletti, um dos grandes empresários da região Sul do Estado, afirma que eventos do porte da feira da Inova Capixaba, realizada em Muniz Freire, fortalecem não somente a cidade em si, mas todo o Caparaó.

“Após os percalços que todos nós passamos, a nossa região do Caparaó está se fortalecendo. E se fortalece graças a eventos como este aqui. Fortalece a base, fortalecendo a base que é o agricultor, os demais seguimentos se mantêm”, afirma o empresário.

Realização e apoio

A feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que teve como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Assista a entrevista na integra!